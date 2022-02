La vente de produits bios recule pour la première fois depuis dix ans

La baisse du pouvoir d’achat des ménages est une deuxième explication. Avec la hausse du coût des matières premières, les prix dans les magasins augmentent et le pouvoir d’achat des consommateurs diminue. C’est l’inflation. Or les produits bios sont en moyenne plus chers que les conventionnels.

En comparant des produits comparables, dans un supermarché, nous avons constitué un petit échantillon de 5 aliments de base : une botte de poireaux, un paquet de céréales, une bouteille de jus d’orange, un sachet de pâtes et une bouteille de lait. Verdict du ticket de caisse : 8,28 euros pour le conventionnel et 9,52 pour le bio. Dans notre échantillon, les poireaux bios étaient trois fois plus chers que les conventionnels ; par contre les deux bouteilles de lait étaient au même prix.

"Cela varie très fort d’un produit à l’autre mais on estime que le bio coûte effectivement entre 20 et 30% plus chers que le conventionnel", estime Ariane Beaudelot. C’est n’est évidemment pas une stratégie de marketing du secteur, mais une conséquence des coûts de production plus élevés. Pour se passer de pesticides, les agriculteurs bios doivent cultiver des parcelles plus petites et consacrer plus de main-d’œuvre à leurs cultures.