La vente de feux d’artifice interdite à Tournai et à Mouscron

La vente de feux d’artifice aux particuliers est momentanément interdite à Tournai et à Mouscron. Les bourgmestres de ces deux communes frontalières avec la France ont rédigé un arrêté de police qui prend effet jusqu’au lundi 3 juillet.

Pour Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, cette décision s’imposait : "On a remarqué deux faits : il y a eu des vols à la frontière de feux d’artifice que l’on retrouve ensuite au cœur des manifestations en France. Le deuxième élément c’est l’augmentation de la vente de feux d’artifice ces derniers jours. On ne pense que c’est pour préparer le 14 ou le 21 juillet. Dès lors, la décision d’interdire la vente de feux d’artifice aux particuliers s’impose. On se doit d’être solidaire avec nos voisins français."

Les feux d’artifice sont utilisés en France par les manifestants contre les policiers. La vente de feux d’artifice est interdite aux particuliers mais toujours possible pour les professionnels. La situation sera réévaluée par les bourgmestres de Tournai et de Mouscron ce lundi 3 juillet.