La vente d’électroménagers de seconde main a doublé

"De plus en plus, les gens achètent des appareils de seconde main, ce qui est encourageant", estime Eva Verraes, directrice de HERW ! N. "Nous souhaitons élargir encore l’offre des plus gros appareils ménagers dans les prochaines années", annonce aussi le PDG de Recupel, Eric Dewaet. "Ensemble, nous visons à livrer une offre plus large et de meilleure qualité. Tout le monde peut aider : remettez à temps les appareils non utilisés. Plus longtemps ils trainent dans la maison, plus difficile il sera de les vendre", recommande-t-il.

L’an passé, un nouvel accord de coopération a vu le jour assorti d’incitants financiers. Alors que Recupel offrait des compensations financières pour le travail logistique des magasins de seconde main, désormais ces compensations portent aussi sur le volume d’électroménagers réutilisés. Pour de larges volumes, une double compensation est prévue.