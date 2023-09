La vente aux enchères d'objets de Freddie Mercury rapporte plus de 46 millions d'euros

La vente aux enchères d'objets personnels de Freddie Mercury a rapporté près de 40 millions de livres (plus de 46,5 millions d'euros), soit bien plus que les 7,6 millions attendus par la maison Sotheby's. Il s'agit du total le plus élevé d'une vente aux enchères d'affaires d'une célébrité.

Des vêtements, œuvres d'arts, bijoux et autres propriétés (musicales) du chanteur décédé en 1991 sont passés sous le marteau à Londres. La pièce majeure était le piano noir sur lequel Freddie Mercury a composé l'un des plus grands titres du groupe Queen, "Bohemian Rhapsody". Il a été cédé pour 1,7 million de livres, soit bien moins que les 2 à 3 millions de livres attendus.

Une partie des bénéfices de la vente sera versée au Mercury Phoenix Trust et à l'Elton John AIDS Foundation, deux organisations qui luttent contre le sida, maladie dont était atteinte le chanteur. Mary Austin, l'ancienne petite amie de Freddie Mercury, et l'organisateur de la vente se partageront le reste de l'argent.

Brian May, le guitariste de Queen, a admis qu’il trouvait cette vente "trop triste" à regarder. Sur Instagram, il a confié qu’il "ne pouvait pas regarder" la vente aux enchères, notant que "pour nous, ses amis les plus proches et sa famille, c’est trop triste".

Brian May écrit : "Je pense inévitablement à Freddie en ces jours étranges. À l’époque où cette photo a été prise, je suis sûr qu’il ne semblait pas très important de voir les doigts de Freddie danser sur ma propre guitare artisanale. Aujourd’hui, elle suscite des vagues d’émotion et de grands souvenirs. Il nous manque énormément. Demain, alors que je parlerai avec passion aux agriculteurs gallois des vaches, des blaireaux et de la tuberculose bovine, les effets personnels les plus intimes de Freddie et les écrits qui faisaient partie de ce que nous avons partagé pendant tant d’années passeront sous le marteau, pour être adjugés au plus offrant et dispersés à jamais. Je ne peux pas regarder. Pour nous, ses amis les plus proches et sa famille, c’est trop triste".

Plus de 140.000 personnes ont visité l’exposition Freddie Mercury, A World of His Own avant la semaine de vente aux enchères, qui a débuté ce 5 septembre, et plus de 6000 personnes ont suivi les premiers jours d’enchères en ligne. Pour la plupart, les effets personnels de Mercury sont vendus à des prix bien supérieurs à ce qu’ils étaient censés rapporter.

Près de 30.000 objets ayant appartenu au chanteur – allant du fameux piano à queue Yamaha à des photos Polaroid personnelles, des disques d’or et de platine, des paroles manuscrites, un "Trône du dragon" et une cinquantaine de kimonos japonais en soie – ont été passés sous le marteau. Ces objets se trouvaient dans la maison de Mercury à Kensington, Garden Lodge, et ont été légués à Mary Austin.