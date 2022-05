La vengeance est-elle un plaisir ? La réponse du cerveau…

Dès lors, peut-on estimer que l’être humain a bel et bien une disposition naturelle à l’agressivité dans certains cas ? Ce type de comportement est-il inné ? Pour le vérifier, des chercheurs de la Virginia Commonwealth University ont décidé de mener une expérience. Ils ont placé tour à tour plusieurs volontaires dans une machine à imagerie par résonance magnétique, pour observer ce qu’il se produisait dans leur cerveau au cours d’un jeu tout simple.

Voici comment se passe ce genre d’expérience : le volontaire a un écran devant lui et, dans sa main, un boitier avec un bouton. Dès qu’il voit un rectangle rouge apparaître à l’écran, il doit appuyer le plus vite possible sur le bouton. Avant de commencer le jeu, les chercheurs l’ont également informé qu’un rival se trouvait dans la pièce à côté : celui qui remporte l’épreuve de vitesse aura le droit de punir l’autre.

Comment ? Le volontaire a un casque sur les oreilles, et avec son boitier il peut envoyer un son désagréable à son adversaire, sur une échelle d’intensité de 1 à 4. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il ne joue pas contre une véritable personne mais contre un ordinateur qui a été programmé pour gagner dans le premier cas, et perdre dans le second.

Que se passe-t-il alors ? Dans la première manche, le volontaire est battu (forcément, puisque c’est programmé) par son prétendu rival, qui " choisit " alors de lui infliger la pire punition : un son d’intensité 4, soit le plus désagréable. Lors du match retour, c’est au tour du volontaire de gagner et d’avoir l’occasion de punir à son tour celui qu’il pense être son adversaire. Et dans la plupart des cas, il va se venger : il enverra, lui aussi, un son d’intensité 4.

Évidemment, le plus intéressant dans cette étude est de voir ce qu’il se passe dans le cerveau du volontaire au moment où il se venge. En l’occurrence, les chercheurs ont observé qu’une zone bien spécifique du cerveau s’activait : le striatum ventral. Cette structure est connue pour s’allumer lorsque nous ressentons du plaisir, par exemple face à un plat alléchant ou devant une personne qui nous séduit. Ce qui signifie que, d’une façon tout à fait naturelle, la vengeance est douce à notre cerveau et peut nous procurer un certain plaisir. Autrement dit, il existe bel et bien un circuit cérébral qui peut nous pousser à une certaine forme d’agressivité dans certaines circonstances.