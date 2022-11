La vendetta encore appliquée dans le nord de l’Albanie : entre confinement interminable et coutume réinterprétée

D’après les derniers chiffres sur ces crimes pour l’honneur, récoltés en 2018 grâce à une collaboration entre la police, la compagnie gouvernementale de distribution d’électricité et certaines ONG, environ 600 familles de régions du nord seraient encore impactées par le kanun.

Un chiffre qu’il faut relativiser : toutes ne vivent pas isolées. La vendetta sert aussi encore de menace mais peu de personnes passent encore à l’acte. Parmi les causes de ce ralentissement, un durcissement de la loi pour les meurtres pour sauver l’honneur selon le kanun en 2013. Les meurtriers peuvent désormais écoper de 30 ans de prison ou encourir la perpétuité.

D’après l’ancien commissaire du district de Shkodër, depuis 2014, aucune nouvelle famille n’apparaît sur le référentiel de la police qui recensait toutes les familles, tant du côté victime que du côté meurtrier. "Plusieurs problèmes ont été réglés, ce qui a permis d’éradiquer ce phénomène. L’un d’eux est l’importance que l’état lui a donnée. Ce n’est plus une loi suivie par les gens. Plusieurs associations ont aidé ces personnes impliquées dans la vendetta à sortir de cette situation. L’augmentation de la peine de prison pour les meurtriers en raison de la vendetta a aussi aidé. Et puis l’autre explication est que la police est désormais plus présente sur le territoire. les gens des communautés du nord ont aussi migré : il y a eu beaucoup de mouvements depuis la démocratie donc ces personnes ne restent plus dans les montagnes, ce qui aide aussi à passer outre. Enfin le nord a reçu plus d’aides pour améliorer la vie sur place (NDLR : du travail à domicile est rendu possible pour les femmes isolées, les enfants peuvent suivre des cours sur tablettes,…) Ces dernières années, la région est en croissance, ce qui a un impact aussi sur nla réduction du nombre de crimes".

Toutefois, quand ce cas arrive, les conséquences, on l’a vu, sont dévastatrices.

