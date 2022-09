La vélothèque, vous connaissez ?

A la vélothèque de Laeken, les enfants jusque 12 ans peuvent emprunter toutes sortes de vélos. Des vélos de route, des vtt ou encore d’autres modèles pour les plus casse-cous.

Pour 20 euros par an, on peut choisir parmi 300 vélos. On peut même essayer son vélo dans les locaux et se faire conseiller par des bénévoles passionnés. Changer quand on veut ou quand on a grandi. Et bien sûr, réparer sa monture en cas de problème.

Les vélothèques se développent un peu partout chez nous et proposent des vélos de deuxième main remis à neuf. Une bonne idée à adopter en cette semaine de la mobilité. Et vous, quel vélo prendrez-vous ?