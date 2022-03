La Vélothèque, le concept qui rend le vélo accessible à tous les enfants

Si le concept est déjà bien adopté en Flandre et à Bruxelles, il s’installe petit à petit dans le sud du pays. La Wallonie, aussi, a aujourd’hui ses propres vélothèques, notamment à Ciney où des vélos sont collectés dans les recyparcs de Chapois, d’Havelange et de Ohey, et sont mis à la location en échange d’un abonnement annuel de 20€ et d’une caution de 20€. Comme à Bruxelles, "cette vélothèque a été lancée parce qu’on s’est rendu compte que les enfants grandissaient trop vite et devaient changer souvent de vélo" explique Frédéric Deville, Bourgmestre de Ciney, au micro de Matélé. "Cela représente un coût pour les parents", ajoute-t-il, "donc le principe c’est d’avoir un stock de vélos pour permettre aux parents de venir avec un vélo trop petit pour leur enfant et de repartir avec un vélo plus grand, quand c’est le moment. C’est vraiment le principe de l’échange et de la solidarité." Même initiative à Beloeil, dans le Hainaut. La commune ouvrira une toute nouvelle vélothèque, ce mercredi 30 mars. Les habitants pourront y louer un vélo pour leur enfant, au prix de 20 euros par an.