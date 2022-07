La vaseline, le truc étonnant de la gardienne des Flames Nicky Evrard

Pour Evrard, réserviste des Flames lors de l’Euro 2017, mais qui a entre-temps pris le dessus sur l’ex-portière Justine Odeurs, c’est une belle revanche sur le mauvais sort. Championne des Pays-Bas avec son club de Twente, elle avait ensuite pris le chemin de l’Espagne mais son expérience à Huelva n’a duré que quelques mois : soi-disant dotée d’un contrat professionnel, Evrard logeait dans de telles conditions qu’elle devait dormir sur un matelas posé à même le sol.

" Le foot, ce n’est pas faire de beaux matches, c’est gagner… sinon on peut rester chez soi " explique cette battante dotée d’un joli gabarit, connue aussi pour son mental d’acier et la qualité de son jeu au pied, peu courant dans un sport où les gardiennes sont souvent sujettes à la critique. " Contre l’Islande, on a eu du mal, on a souffert ensemble mais on a bien réagi et on a montré qu’on avait un gros esprit. Maintenant, on va essayer de montrer des choses jeudi contre la France… même si on sait que ce sera très difficile. Si un exploit est possible ? Match par match : c’est un cliché, mais c’est comme ça qu’on avance… " (sourire)