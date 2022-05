La variole du singe présente en Europe depuis la mi-avril, selon l'OMS

La variole du singe serait présente sur le continent européen depuis la mi-avril, selon le médecin belge et directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge. La levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l'avancée de ce virus, a confié l'expert à Belga.

Selon M. Kluge, il n'est pas certain que la propagation du virus de la variole du singe puisse être entièrement contenue. "Bien qu'un vaccin (MVA-BN) et un traitement spécifique (tecovirimat) pour la variole ont été approuvés, respectivement en 2019 et 2022, ils ne sont pas encore largement disponibles", explique-t-il. Par conséquent, la transmission interhumaine doit être arrêtée autant que possible.