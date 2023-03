La vapeur d’eau est-elle un gaz à effet de serre dangereux pour le climat ?

Si les scientifiques confirment ces différences de concentrations, ils ne classent pas le CO2 et la vapeur d’eau sur le même plan dans les responsabilités du réchauffement. D’ailleurs, alors que le CO2 en est une cause, la vapeur d’eau en serait plutôt la conséquence.

"La vapeur d’eau n’est pas le moteur du réchauffement climatique, mais elle y participe par un effet amplificateur, explique François Marie Bréon, chercheur et coauteur du 5e rapport du Giec. En effet, l’augmentation des concentrations des gaz tels que CO2 et CH4 conduit à une amplification de l’effet de serre, et donc une élévation des températures. Or, dans une atmosphère plus chaude, il peut y avoir plus de vapeur d’eau. L’élévation des températures conduit donc à une augmentation des concentrations de vapeur d’eau atmosphérique. Puisque la vapeur d’eau absorbe le rayonnement infrarouge, on a alors un renforcement de l’effet de serre, qui conduit à une augmentation supplémentaire des températures."

Autrement dit, si la concentration de CO2 augmente, l’effet de serre augmente et donc la température augmente. Si la température augmente, la concentration en vapeur d’eau augmente également. Et si la concentration en vapeur d’eau augmente, l’effet de serre augmente et donc les températures aussi. C’est ce que les scientifiques appellent la "rétroaction positive" : une action dont les conséquences viennent amplifier le mécanisme qui lui a donné naissance.