La vanille Bourbon de l’Île de la Réunion est en déclin à cause du changement climatique

Saint-André, au nord-est de la Réunion, est une région rurale, très verte, où domine le cirque de Salazie, une montagne visible où que l’on soit aux alentours. Dans le centre-ville, on y trouve la plantation de vanille Roulof qui cultive la vanille depuis quatre générations. Dans la serre munie de voiles d’ombrages, Maurice Roulof explique comment la vanille est cultivée chez lui : "J’ai planté sur des bois de chandelle et sur les ombrières, mais mon fils Mathieu fait des essais dans des pots […] La plantation commence à donner des fleurs et bientôt des gousses et ça promet bien […] Anciennement, on plantait la vanille à l’extérieur. Aujourd’hui la toile (ombrière) est là toute l’année en fin de compte".

De toute petite bouture, quatre ans plus tard, naissent les fleurs qui vont devenir les gousses. Il s’agit d’entretenir les pieds, d’enrouler les lianes autour du support, et ensuite les dames appelées les marieuses, n’auront que 24 heures pour polliniser les fleurs, qui sont à la fois mâles et femelles. Neuf mois après, c’est la récolte.

Les Roulof vivent des 30.000 personnes visiteurs de la plantation qui s’y rendent durant l’année ainsi que de la vente directe. Une manne financière importante alors que la production pure a drastiquement chuté. "Avant c’étaient deux à trois kilos par pied. Aujourd’hui, si on fait 400 grammes, on est content. L’hydrologie est trop irrégulière. D’octobre à décembre, il pleut rarement, la vanille souffre du manque d’eau et ensuite en janvier février, il pleut disons une semaine et l’eau va arriver et noyer le pied et donner des maladies. Le pied donne de moins en moins de fleurs […] Si on ne trouve pas une variété de vanille qui résiste aux maladies, peut-être que dans quelques années, il n’y aura plus de vanille" déplore Maurice Roulof.