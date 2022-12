La 'Vanilla Girl', l'esthétique minimaliste et cocooning qui monte sur TikTok.

Toujours plus nombreuses et éphémères, les tendances prenant leur source sur TikTok se suivent sans jamais se ressembler au point de faire émerger non pas de véritables phénomènes de mode mais des micro-inspirations qui comblent le plus grand nombre. Après le "normcore", le "Plazacore" ou encore le "Barbiecore", place à la "Vanilla Girl", la dernière esthétique en date qui affole les compteurs sur le réseau social chinois. Entre élégance et cocooning, elle se traduit par une garde-robe parfaite pour affronter la rigueur de l'hiver avec style.

L'esthétique "Vanilla Girl" fait déjà une foule d'adeptes sur TikTok avec pas moins de 200 millions de vues pour les hashtags dédiés. D'après des données partagées par le détaillant de mode Pour Moi, les recherches Google pour les termes "Vanilla Girl" ont augmenté de 78% au cours des derniers mois et ce, partout dans le monde.

A la clé ? Un dressing épuré voire minimaliste dans lequel deux couleurs prédominent : le blanc et le crème.

Du manteau au pull torsadé en passant par le col roulé, toute la panoplie hivernale y passe, se déclinant exclusivement dans ces deux teintes. Mais contrairement aux idées reçues, l'esprit cocooning ne se traduit pas uniquement par des pièces chaudes. La preuve, les débardeurs sont également de sortie, qu'ils s'exhibent en coton ou en laine torsadée, tandis que les pyjamas s'imposent non pas en version pilou-pilou mais en soie.