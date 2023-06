La "vampirisation des Belges", le duel de titans pour le général, la forme de van der Poel : Christian Prudhomme se livre avant le Tour de France

J-1 avant le 110e Tour de France ! Peut-être encore plus que les années précédentes, cette Grande Boucle 2023 est attendue par de très nombreux observateurs. Parce qu’on annonce des batailles féroces à tous les échelons et que ce départ en fanfare, depuis le bouillant Pays basque, s’annonce trépident. Toujours aussi loquace, Christian Prudhomme s’est livré au micro de Samuël Grulois à quelques heures du grand départ à Bilbao.

Comme souvent ces derniers temps, et c’est terriblement logique et compréhensible, les premières questions ont tourné autour de Gino Mäder, décédé tragiquement sur son vélo il y a quelques semaines. Un drame, qui a bouleversé un peu tout le monde et qui a surtout poussé l’organisation à revoir, encore plus, ses mesures de sécurité : "Ce sont les descentes, là, cette année, qui vont être particulièrement protégées, surveillées. Au travers des analyses, on a remarqué que 60% des chutes ont lieu dans les 30 derniers kilomètres d’une étape et 42% dans les 20 derniers. C’est dû aussi au comportement, assez légitime du coureur, qui veut évidemment gagner. On a installé, année après année, des nouveaux éléments de sécurité. Il y a quelques années, c’étaient les bornes sonores et lumineuses, que les coureurs entendent et qu’ils voient. Ils suppléent l’absence des gardes républicains dans les derniers kilomètres parce que le peloton ne laisse plus passer les gardes républicains dans le final de l’étape. On a testé, dans le Critérium du Dauphiné, un nouveau système visuel de flèches jaunes et noires pour qu’ils voient, en plus des bornes, là où il y a un endroit dangereux. Ce sera pour la 1e fois sur le Tour de France."