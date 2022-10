La valse des entraîneurs de la saison 2022-2023 : 6 coaches virés en 14 jours

La valse des entraîneurs de la saison 2022-2023 en Jupiler Pro League après le renvoi de José Jeunechamps à Seraing ce lundi.

29 août 2022 : Courtrai est le premier club à changer d’entraîneur. Le club se sépare de Karim Belhocine, arrivé en octobre 2021, après trois défaites de rang et un bilan de 4 points en 6 journées. Le KVK est 17e et avant-dernier du championnat. L’entraîneur adjoint Gunther Van Handenhoven assure l’intérim.

1er septembre 2022 : Adnan Custovic, 44 ans, signe un contrat de deux ans avec Courtrai trois jours après le renvoi de Karim Belhocine. Le Bosnien entraîne son 3e club en tant que T1 en Belgique après Ostende (de septembre 2017 à juin 2018 et de mars 2020 à juin 2020), et Waasland-Beveren (de novembre 2018 à juin 2020).

19 septembre 2022 : le Cercle Bruges, avant-dernier après une série de sept matches sans victoire, se sépare de son entraîneur autrichien Dominik Thalhammer, arrivé en novembre 2021 en lieu et place d’Yves Vanderhaeghe. Son compatriote et assistant Miron Muslic est promu T1.

17 octobre 2022 : le FC Malines licencie son entraîneur néerlandais Danny Buijs, arrivé l’été dernier en provenance de Groningue pour prendre la succession de Wouter Vrancken, au lendemain d’une défaite 3-0 à La Gantoise, la 7e de la saison pour les Malinois, 13e de la DA1A avec 11 points en 12 matches. Steven Defour, adjoint de Buijs, est promu entraîneur principal. C’est la première expérience de T1 de l’ancien Diable Rouge, âgé de 34 ans.

22 octobre 2022 : Edward Still, 31 ans, est limogé par Charleroi au lendemain de la défaite des Zèbres (4-1) au Cercle de Bruges. C’est la 8e défaite de la saison pour le club carolo, 11e de la D1A avec 16 points en 14 matches. Still avait signé un CDI en mai 2021 lorsqu’il avait remplacé Karim Belhocine. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur, Frank Defays, adjoint de Still et ancien capitaine des Zèbres, est nommé T1 ad interim.

23 octobre 2022 : les chemins de l’Allemand Bernd Storck, 59 ans, et d’Eupen se séparent au lendemain d’une défaite, la 10e de la saison, à Malines (2-1). Les Pandas, 14es au classement, affichent un bilan de 4 victoires seulement en 14 journées. Deux des assistants, Kristoffer Andersen et Mario Kohnen doivent assurer l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

24 octobre 2022 : Comme pressenti après la défaite des Mauves dans le Clasico du jour avant, Felice Mazzu a été démis de ses fonctions à Anderlecht. L’entraîneur laisse les Mauves à la 12e place avec un bilan de cinq victoires en quatorze journées de championnat. Robin Veldman, en charge des U23, assurera l’intérim.

31 octobre 2022 : Au lendemain de la défaite subie à domicile contre l’Union Saint-Gilloise (1-2) lors de la 15e journée de championnat, le RFC Seraing se sépare de son entraîneur José Jeunechamps, en place depuis le début de saison. Assistant de Jeunechamps, Jean-Sébastien Legros reprend le rôle de T1. Les Sérésiens pointent à la 17e et avant-dernière place, à égalité avec la lanterne rouge Zulte Waregem.

31 octobre 2022 : Après Seraing, c'est Ostende qui se sépare de son coach avec Yves Vanderhaeghe, arrivé en février et à la tête du KVO pour la deuxième fois de sa carrière. L'entraîneur belge de 52 ans a été limogé par la direction ostendaise, avec effet immédiat dans la foulée de la défaite au Club Bruges samedi (4-2). Les Côtiers pointent à la 14e place du championnat, trois points seulement devant Zulte Waregem, lanterne rouge.