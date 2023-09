La Vallée du Bocq, évasion nature à deux pas de Namur.

Au sud de Namur, la Vallée du Bocq doit son nom à la majestueuse rivière qui la traverse, le Bocq. Véritable sanctuaire de la biodiversité, elle regorge de paysages à couper le souffle allant de prairies luxuriantes aux collines boisées.

Passionné de nature et d’aventures ? La Vallée du Bocq est l’endroit parfait pour une escapade dépaysante. Elle propose une myriade de sentiers de randonnée adaptés à tous les niveaux de compétence. L’itinéraire du GR 126 est l’un des plus prisés, permettant de suivre la rivière tout en traversant de charmants villages tels que Purnode, Spontin et Ciney.

Si vous êtes plutôt sport nature, sachez qu’il est possible de pratiquer le VTT, le kayak et l’escalade dans la région. Havre de paix pour de nombreux oiseaux, la Vallée du Bocq permet à de nombreux ornithologues amateurs d’observer une grande variété d’oiseaux comme le pic épeiche, martin-pêcheur ou le héron cendré.