La valeur marchande d’Eden Hazard au plus bas depuis 2009

La valeur marchande d’Eden Hazard n’est plus estimée qu’à 5 millions d’euros par le site transfermarkt, référence en la matière. Le site spécialisé en transferts vient de mettre à jour la valeur marchande du Diable rouge qui ne valait plus aussi peu depuis 2009 au terme de sa première saison en tant que titulaire au LOSC.

Depuis lors sa valeur n’avait cessé de grimper pour atteindre la barre des 150 millions d’euros lors de sa dernière saison à Chelsea en 2018-2019.

La dégringolade a ensuite commencé, avec son passage au Real Madrid, chiffré à 115 millions d’euros. L’âge du joueur a évidemment eu un impact sur cette valeur marchande mais les blessures et le temps de jeu de plus en plus réduit ont brutalement fait chuter "l’action Hazard", encore estimée à 16 millions d’euros il y a douze mois.