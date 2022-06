La valeur du NFT du tout premier tweet continue de dégringoler : il vaut 23 euros !

Sur les 48 millions espérés (dont la moitié aurait en principe été reversée à une association caritative), Sina Estavi n’a récolté que… 3.000 dollars. Pour celui qui considérait que ce premier tweet était une “une pièce de l’histoire de l’humanité, sous forme numérique”, c’est la déconvenue.

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Comme le relèvent nos confrères de Numerama, le NFt ne vaut quasiment plus rien à l’heure actuelle. Comme on peut le voir sur OpenSea, le NFT ne vaut plus que 0,02 ETH (Ethereum), soit à peine 23 dollars. La preuve, une fois encore, que les NFT ne sont peut-être pas l’eldorado promis par leurs créateurs. Soulignons que récemment, Bill Gates s’est attaqué, à juste titre, à cette folie du NFT, déclarant que les NFT ne seraient qu’une “classe d’actifs qui existe sur le principe de la théorie du plus grand imbécile. Quelqu’un va payer plus d’argent que j’en ai dépensé.”

Sauf dans le cas du tweet de Jack Dorsey.