La valeur du bitcoin chute de 6,7% et tombe au plus bas depuis 2020

Les investisseurs se préparent à une nouvelle hausse des taux de la part de la banque centrale américaine afin de contrer l'inflation galopante aux États-Unis. La Federal Reserve se prononcera mercredi à ce sujet.

Dans un contexte de hausse des taux, les investissements à taux fixe deviennent plus intéressants que les actifs plus volatils et donc plus risqués comme les cryptomonnaies. La banque centrale britannique devrait également revoir son taux directeur à la hausse cette semaine.