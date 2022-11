La vaisselle réutilisable comme solution d'avenir pour réduire la quantité de déchets.

Alors que le géant McDonald's a déployé depuis trois ans déjà de nouveaux packagings plus responsables avec des couvercles sur les boissons en fibres de papier, une feuille de papier recyclé pour emballer ses burgers ou encore la distribution de l'eau gazeuse directement dans le gobelet et non plus en fournissant une bouteille en plastique, le mastodonte américain a aussi testé l'an passé le service des frites dans des coupelles en verre et des frites dans des cornets en céramique. Une dizaine de restaurants avaient fait l'expérience de cette vaisselle réutilisable.