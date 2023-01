Pour schématiser, l’air froid qui frappe parfois nos régions trouve son origine soit via l’est (et le fameux flux " Moscou-Paris " qui nous ramène de l’air froid originaire de Russie), soit via le nord (et un flux en Danemark-Groenland).

L’idée que la masse d’air froid traverse l’Atlantique pour venir terminer sa course chez nous est quasiment inenvisageable (et, de toute façon, cette masse d’air serait déjà considérablement radoucie par le long voyage sur l’océan). Seul cas possible (mais tout à fait hypothétique) : la "bulle froide" formée par Elliott remonte vers le cercle arctique, se positionne sur le nord de l’Europe et nous envoie son air froid via le fameux flux Danemark-Groenland… Un scénario qui a très peu de chance de se produire au vu de la position actuelle de cette "bulle froide".

En clair : aucune inquiétude à avoir chez nous, on ne retrouvera pas dans les prochaines semaines des températures aussi inédites que celles connues par les Américains. Le seul "coup de froid" envisagé pour l’instant n’est prévu que pour le 14 janvier avec une origine située en Scandinavie (d’après les dernières sorties du modèle américain GFS).