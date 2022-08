La vague de chaleur prend fin après huit jours, la phase d'avertissement désactivée

La vague de chaleur dont souffrait la Belgique depuis huit jours a pris fin, a indiqué sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Pour la première fois en huit jours, la barre des 25°C ne sera pas atteinte ce mercredi à Uccle.

Avec l'adoucissement des températures, la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) désactive, à partir de jeudi, la phase d'avertissement du plan "fortes chaleurs et pics d'ozone", signale-t-elle de son côté. "Aujourd'hui (mercredi) et les prochains jours, les concentrations d'ozone évolueront à des valeurs normales pour cette période de l'année", précise la Celine dans son bulletin.

La phase d'avertissement aux fortes chaleurs et aux pics d'ozone avait été activée le 6 août. Cette phase est activée si pour les cinq prochains jours, la somme des différences entre les températures maximales et le seuil de 25°C est supérieure à 17. Ce qui n'est plus le cas pour la fin de la semaine.