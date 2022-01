La vaccination des enfants ne décolle pas à Bruxelles

"On s’attendait à des débuts difficiles, cela se confirme", affirme ce matin Inge Neven lors du point presse hebdomadaire de la Cocom, l’institution en charge de la vaccination Covid à Bruxelles.

A peine 6% du total des enfants bruxellois âgés de 5 à 11 ans ont jusqu’ici reçu une première dose de vaccin. "Mais en fait, c’est plutôt environ 2%", explique Inge Neven. "Parce que l’Institut fédéral Sciensano prend le 1er janvier… 2021 comme date référence pour calculer l’âge des enfants. Cela signifie donc que ceux qui avaient 11 ans à cette date ont forcément plus de 12 ans aujourd’hui, en janvier 2022, et ne font donc plus partie de la catégorie des enfants".

Or, les enfants âgés de 11 ans (selon les critères Sciensano) sont 4.790 jusqu’ici à avoir reçu une première dose à Bruxelles. Mais les 5-10 ans qui l’ont reçue sont, eux, à peine 2.857.

La campagne de vaccination des 5-11 ans, avec des doses de vaccins plus légères, spécifiquement adaptées aux enfants, a débuté officiellement lundi dernier 10 janvier à Bruxelles. Elle avait été précédée d’une phase test lancée, elle, le 22 décembre. Lors de cette phase test, un seul centre de vaccination accueillait les enfants, le centre Pacheco dans le centre-ville. Depuis le 10 janvier, ce sont 7 centres qui accueillent désormais les enfants et leurs parents (Pacheco, Anderlecht, Forest, Hôpital Militaire Reine Astrid, Molenbeek, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre). Pour rappel, il est obligatoire de prendre rendez-vous à l’avance pour faire vacciner son enfant contre le Covid.

En Wallonie, la phase test pour vacciner les plus jeunes a débuté le 10 janvier. En Flandre, les premières vaccinations des 5-11 ans ont eu lieu le 30 décembre.