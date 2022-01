La vaccination des enfants contre le Covid ne leur fait pas perdre leur immunité naturelle, comme l’affirme Geert Vanden Bossche

L’autre théorie développée par Geert Vanden Bossche concerne la vaccination des enfants. Selon lui, la vaccination des plus jeunes n’a "aucune valeur ajoutée" mais elle induirait également chez eux une perte de l’immunité innée ou naturelle qui serait potentiellement grave. Les anticorps générés par la vaccination "entreraient en compétition avec les anticorps innés", ce qui pourrait potentiellement faire perdre les défenses naturelles acquises par les enfants pour lutter contre d’autres virus, comme la grippe.

Geert Vanden Bossche évoque des arguments "très scientifiques" pour avancer sa théorie, mais n’en développe aucun. Comme l’indiquent nos confrères de la VRT, l’immunité naturelle ne peut pas être "supprimée". Cette immunité est solide et est même stimulée par la vaccination. Une étude indique par ailleurs que la vaccination des adolescents avec le vaccin de Pfizer est efficace dans la prévention des hospitalisations en cas d’infection au SARS-CoV-2.

Pour ce qui est du phénomène scientifique détaillé par le vaccinologue flamand appelé "antibody dependent enhancement" (ADE en anglais), il s’agit de la facilitation de l’infection par des anticorps. C’est un phénomène qui peut se produire lors d’une infection virale, quand des anticorps non neutralisants de l’hôte facilitent l’entrée du virus dans certaines cellules hôtes, et parfois aussi sa réplication.

"Ce qu’il décrit a été questionné en début de pandémie. C’était effectivement un risque, tant avec l’immunité naturelle que vaccinale. Mais ce phénomène, qui est très rare, n’a jamais été documenté avec le SARS-CoV-2 alors que plusieurs milliards d’individus ont été vaccinés ou infectés", explique Eric Muraille à ce sujet.

Qu’en est-il plus spécifiquement des enfants ?

Concernant le cas plus spécifique des enfants, rien n’indique non plus que la vaccination à un effet négatif sur leur immunité naturelle.

Pierre Smeesters, chef du service de pédiatrie de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) explique la différence entre l’immunité naturelle des enfants et celle induite par la vaccination : "Les enfants sont sujets à de très nombreuses stimulations de leur système immunitaire. Les bébés portent à leur bouche tout ce qu’ils attrapent, les enfants ont de nombreux contacts interpersonnels, par le jeu notamment. Ce faisant, ils apprivoisent leur environnement 'microbien' et établissent une relation plus stable avec celui-ci. Face à ce phénomène de grande ampleur, la stimulation immunitaire par la vaccination apparaît comme quantitativement peu importante. Qualitativement par contre, la vaccination protège les enfants contre une très petite sélection de pathogènes sélectionnés pour leur potentiel d’induire une maladie".

Le chef de service du département pédiatrique de l’HUDERF conclut : "Au stade actuel des connaissances, les données ne suggèrent aucunement que la vaccination empêche le développement de cette immunité naturelle. Au contraire, elle la complète utilement."