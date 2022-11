La vaccination anti-Covid a-t-elle eu un impact sur l’espérance de vie ?

Comment savoir si les décès constatés depuis le début de la pandémie sont dus au Covid-19 ? "Dans tous les pays à haut revenu, il y a une obligation de déclaration au moment du décès qui comprend des informations comme le sexe et l’âge qui sont nécessaires pour calculer l’espérance de vie et également la cause principale de décès et les causes associées, dont celles pour Covid-19" répond Magali Barbieri, chercheuse associée Université de Californie et directrice de recherche à l’Institut National d’Études Démographiques (INED, France).

Avec l’apparition de la pandémie de coronavirus, les conditions de mortalité prises en compte dans la table de mortalité par âge pour déterminer l’espérance de vie ont donc changé. Selon l’institut belge de la statistique Statbel, "une table de mortalité calcule comment une génération s’éteindrait si, tout au long de sa vie, elle était exposée aux mêmes conditions de mortalité par âge que durant l’année de référence".

Dans ce contexte, en prenant l’exemple de la Belgique, l’année 2020 a été marquée par un nombre de décès supérieur à la moyenne des décès journaliers entre 2009 et 2018, en raison de la surmortalité liée au Covid-19, et avant même que le vaccin ne soit déployé dans le pays, selon Statbel et l’institut belge de santé publique Sciensano.

L’important taux de mortalité du SRAS-COV 2 s’explique notamment par sa grande propagation ainsi que son caractère parfois asymptomatique qui peut entraîner des contaminations multiples et particulièrement graves chez les personnes âgées ou celles présentant certaines comorbidités.