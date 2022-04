La vaccination anti-Covid a permis d'éviter 150.000 morts en Italie, selon une étude

La campagne de vaccination en Italie contre le Covid-19 a permis d'éviter environ 150.000 morts, a indiqué l'Institut supérieur de la santé (ISS) dans une étude publiée mercredi.

La vaccination a en outre permis d'éviter huit millions de cas supplémentaires de Covid-19, plus de 500.000 hospitalisations et plus de 55.000 cas en soins intensifs, selon la même source.

"Cette estimation concerne la période entre le 27 décembre 2020, date de début de la campagne de vaccination, et le 31 janvier 2022", précise l'ISS dans son rapport.

Pays européen au plus lourd tribut

L'ISS, qui est l'institut de référence en Italie pour les questions de santé publique, explique que "le calcul a été fait avec une méthodologie initialement développée pour les vaccins contre la grippe mais qui a déjà été appliquée dans d'autres pays pour des études concernant le SARS-CoV-2".

L'Italie est l'un des pays européens ayant payé le plus lourd tribut à la pandémie, qui a fait plus de 161.000 morts à ce jour.

Selon le ministère de la Santé, près de 90% de la population de plus de 12 ans a complété la vaccination tandis que ce chiffre tombe à un peu plus de 34% pour la tranche d'âge 5-11 ans.