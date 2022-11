La tyrannie, hier, aujourd’hui… demain : une constance hélas très humaine !

Après l’arrestation de 30.000 fermiers en 1948, les terres yougoslaves seront placées en collectivité par le biais des " Coopératives paysannes du travail " ; même si elles seront rapidement supprimées, la propriété privée demeurera extrêmement limitée.

Camps de détention et prisons accueilleront bien des condamnés, que ce soient des opposants tels les indépendantistes, les staliniens, les fascistes, les monarchistes et même les ecclésiastiques. C’est ainsi que Mgr Aloys Stepinac, archevêque de Zagreb, sera condamné à 16 ans de réclusion, pour avoir soi-disant collaboré avec les Oustachis qui obligeaient les Serbes orthodoxes à se convertir au catholicisme, persécutions dénoncées par Stepinac dès 1945 ! Après 5 ans de prison, il sera assigné à résidence. Il meurt en 1960 et sera béatifié 38 ans plus tard.