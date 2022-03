La TVA réduite sur le gaz ne fera économiser que 50 € à un ménage moyen

C’est une spécificité de l’accord conclu cette nuit au sein du gouvernement fédéral : la TVA sur le gaz ne s’appliquera que sur les 6 mois les plus chauds de l’année, ceux où naturellement on consomme le moins de gaz. De quoi réduire fortement l’impact et le coût de la mesure.

Seulement 17% de la consommation annuelle

Pour estimer votre consommation journalière, les fournisseurs d’énergie se basent sur une recension des températures enregistrées au fil de l’année. Les jours où il fait froid, on compte une plus grande consommation de gaz que les jours où il fait chaud… Logique !

Sur base des modèles des années précédentes, la FEBEG (qui représente les producteurs, les négociants et fournisseurs d’électricité et de gaz) évalue à 17% la part de gaz habituellement consommée entre avril et septembre, période choisie par le gouvernement pour appliquer une TVA réduite à 6%. Dans la facture annuelle, 17% de votre gaz sera donc soumis à une TVA de 6% et le reste : 87% seront bien soumis à une TVA à 21%.

Appliquons maintenant cette fraction à la facture d’un ménage moyen qui consomme 17.000 KWh/an. Sa facture annuelle de gaz se monte, aux tarifs actuels à 2088 €. La part économisée avec la TVA réduite uniquement sur les mois les plus chauds est de 50 €. Clairement la période choisie minimise l’impact positif pour le consommateur et l’impact négatif pour les finances publiques.