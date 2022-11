La TVA à 0% sur les fruits et légumes : un incitant à en manger plus ?

La réduction à 0% de la TVA pour les fruits et légumes fait partie de la réforme fiscale du Ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Celui-ci vise la fusion des taux de 6 et 12% pour les remplacer par un taux de 9%. Et puis, il y a la TVA à 0% pour les fruits et légumes.

Cette baisse aurait-elle un impact sur le portefeuille des Belges ?

Si on considère qu'un Belge dépense 6000€ par an pour se nourrir, et qu'il consomme 11% de légumes, il dépensera pour ce poste 615€. Il fera ainsi une économie annuelle de 35€ !

Y aura-t-il dès lors de bonnes affaires à faire ?

Oui, pour la truffe, par exemple, qui échappe à la TVA sur les produits de luxe et reviendra à 6€/50 grammes.