La Turquie refuse à cinq pétroliers l’accès à ses eaux

La Turquie a interdit à cinq pétroliers de naviguer sur ses eaux territoriales, en raison d’un problème d’assurance. Le détroit des Dardanelles a donc été fermé, a fait savoir lundi le ministère turc du Transport.

Les pétroliers qui veulent emprunter les détroits sous contrôle turc, le Bosphore et les Dardanelles, doivent désormais prouver qu’ils sont correctement assurés. La décision d’Ankara correspond à l’entrée en vigueur de l’embargo européen sur le pétrole russe, accompagné d’un prix plafond de 60 dollars au plus, qui interdit aux pays de l’Union européenne, du G7 et à l’Australie de fournir quelque service que ce soit aux pétroliers transportant du brut russe, y compris de les assurer. Les pays du G7 fournissent les prestations d’assurance pour 90% des cargaisons mondiales.