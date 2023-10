La Turquie nous ouvre les bras pour voyage surprenant, hors des sentiers battus

Dix heures de train plus tard, Philippe découvre la région de la Cappadoce dans l'Anatolie centrale de la Turquie et qui figure sur la liste des sites protégés du patrimoine de l’humanité de l’UNESCO . Un paysage magique fait de grottes et de canyons naturels et où les hommes ont creusé des refuges, des habitations et même des églises. Les chrétiens y ont planté les premiers pieds de vignes il y a 1200 ans et on cultive toujours. Le journaliste visite la maison d'une famille vivant dans cette roche millénaire.

Enfin, dernière étape vers l’est, en région kurde, peu touristique, pour choper un train vers l’Iran qui franchit le lac de Van.

Un voyage surprenant, hors des sentiers battus, dont l’élément le plus marquant est sans conteste la gentillesse et l’hospitalité des Turcs.

Rendez-vous ce dimanche à 20h30 sur La Trois pour cette nouvelle étape Des trains pas comme les autres, et en replay sur Auvio.