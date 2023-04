La Turquie inaugure la production du gisement de gaz de Sarkaya découvert en 2020

Le chef de l’État turc préside au lancement des livraisons de gaz issu du gisement de Sakarya. Il le présente comme " le plus grand gisement de gaz naturel de l’histoire " de la République de Turquie, qui fête son centenaire cette année. Situé à 170 kilomètres des côtes et à plus de deux kilomètres sous le niveau de la mer, le gisement doit fournir dans un premier temps 10 millions de mètres cubes de gaz par jour, avant d’en produire quatre fois plus d’ici quatre ou cinq ans.



A moins d’un mois des élections, Recep Tayyip Erdoğan fait de sa campagne une démonstration de force et l’axe sur les grands projets accomplis sous sa présidence. Grâce au gaz de la mer Noire, le président promet une baisse de la dépendance énergétique de la Turquie, qui importe actuellement presque tout le gaz qu’elle consomme. Alors que l’inflation alimente le mécontentement, il promet également une baisse des factures de gaz, qui ont augmenté l’année dernière de 164% pour les particuliers.

Le gaz du gisement de Sakarya devrait arriver dans les foyers turcs début mai. Le pays envisage aussi d’exporter une partie de sa production, notamment vers les pays d’Europe confrontés à des pénuries d’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.