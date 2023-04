La Turquie et la Syrie réunies à Moscou, sous médiation de la Russie et l'Iran, pour "normaliser leurs relations"

Les médias d'Etat syriens ont eux diffusé un communiqué du ministère syrien de la Défense, affirmant que les discussions ont porté sur "le retrait des forces turques" du pays.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, dont l'armée est à l'offensive en Ukraine depuis plus d'un an, a également tenu des entretiens bilatéraux avec chacun de ses collègues, discutant de "coopération" et de la "garantie de la sécurité mondiale et régionale".

La Russie encourage le rétablissement des relations entre son allié syrien et Ankara, qui ont peu de contacts officiels depuis que la Turquie a commencé à soutenir les rebelles et l'opposition en Syrie pour renverser le président Bachar al-Assad.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé l'idée d'un sommet de la paix avec le dirigeant syrien, mais ce dernier réclame préalablement le retrait des troupes turques stationnées dans le nord de la Syrie.

Début avril, des diplomates iraniens, russes, turcs et syriens se sont rencontrés à Moscou pour préparer une future réunion des ministres des Affaires étrangères.