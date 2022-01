La Turquie change son nom anglais pour mieux incarner "les valeurs de la nation turque"

Comme s’en félicite Fahrettin Altun, responsable de la communication du gouvernement turc, ce changement est "une étape supplémentaire importante" prise afin de "renforcer la marque turque" à l’étranger. Le président lui-même affirme être très satisfait dans un communiqué : "Le mot 'Turkiye' représente et exprime au mieux la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque".

Mais l’une des raisons de ce changement pourrait bien être plus cocasse. En effet, si "Turkey", fait référence au pays, elle signifie également…"dinde" en anglais. En tapant ce mot dans une barre de recherche, on tombe donc sur une majorité de photos de l’oiseau, au lieu du pays. Une confusion compliquée à gérer qui aurait donc en partie poussé le président Erdogan à changer le nom du pays.

Sur les vêtements fabriqués en Turquie, il sera donc inscrit "Made in Türkiye" et non plus "Made in Turkey", afin de "porter ce nom à l’international", toujours selon le président Erdogan.