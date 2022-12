La Turbean, la cantine durable et engagée de l’ULB

En plus de proposer un repas pas cher et bio, la volonté de la Turbean, c’est aussi de proposer du Belge. "Ça nous tient vraiment à cœur de ne travailler qu’avec des légumes qui sont belges. Il y a un gros travail derrière et c’est pour ça qu’ici si tu viens manger entre novembre et avril, c’est un peu la déprime des betteraves, du chou... En gros, tous les légumes belges de saison. Et nous, on veut revaloriser ces légumes de chez nous", continue d’expliquer Mathilde.

Le bio c’est bien, mais la Turbean veut aussi que son repas proposé le midi puisse être accessible à tous, notamment aux étudiants qui n’ont pas toujours l’argent nécessaire. L’ULB subsidie donc une partie.

"Le but d’être accessible financièrement, c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que quand on est étudiant, on n’a pas beaucoup de moyens. Payer un sandwich cinq ou six euros tous les jours, ce n’est pas possible. Mais c’est aussi la volonté de vouloir un peu casser l’image du bio durable inaccessible. On est subsidié par l’ULB. On vend nos plats du jour 4,6 euros, mais le prix coûtant c’est 6,5. Mais il faut savoir que ces subsides ne sont pas uniquement pour le projet de la Turban. Les cantines Sodexo sont aussi subsidiées pour chaque repas vendu."