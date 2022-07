La tumeur de Sebastian Haller de nature maligne, le joueur devra suivre une chimiothérapie et sera absent plusieurs mois

Sébastien Haller sera tenu écarté des terrains de football pendant plusieurs mois. La tumeur dont il souffre aux testicules est maligne et il devra donc suivre un traitement de chimiothérapie. Son club l’a annoncé cette après-midi sur son site internet et a apporté son soutien au joueur dans cette épreuve.

"Les résultats histologiques ont révélé une tumeur testiculaire maligne. Haller doit donc suivre un traitement de chimiothérapie. 'Sébastien recevra désormais le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, beaucoup de force et d’optimisme et nos pensées l’accompagnent en cette période difficile', a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl."

Le club en appelle au respect de l’intimité du joueur ivoirien et de sa famille pendant cette période compliquée, alors que le monde du ballon rond espère revoir au plus vite le joueur en pleine santé.