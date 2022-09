La tuile pour le Standard, Nathan Ngoy absent quatre à six semaines

Sorti pour blessure, juste avant la mi-temps du match remporté par le Standard à Saint-Trond, il y a huit jours, Nathan Ngoy sera, comme on pouvait s’y attendre, absent ce dimanche pour la visite du Club de Bruges à Sclessin. Le jeune défenseur central, âgé de 19ans, s’est occasionné une déchirure à la cuisse droite. La durée de son indisponibilité est estimée entre quatre à six semaines. Un coup dur pour l’entraîneur Rony Deila qui est toujours privé de kostas Laifis, son défenseur chypriote, également blessé. Pour évoluer aux côtés de Noé Dussenne et Merveille Bokadi, l’entraîneur norvégien va donc devoir trouver des solutions : " C’est en effet problématique, surtout face à une équipe du niveau du club de Bruges. Cela dit, j’ai confiance en mon équipe. Je ne sais pas encore si je vais garder une défense à trois ou bien repasser à 4 derrière mais il y a des solutions dans le noyau, sans oublier des joueurs comme Lucas Noubi et John Nekadio qui évoluent habituellement en D1B avec les U23. Une chose est sûre, l’équipe alignée dimanche sera compétitive. Ce sera un très bon test pour le Standard qui peut poser des problèmes à cette équipe de Bruges ". Le Standard qui reste sur une série de trois victoires consécutives, se montre donc plutôt confiant avant d’affronter les champions en titre.