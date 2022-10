La tuile pour Charleroi : Stefan Knezevic opéré et absent trois mois

Le Suisse Stefan Knezevic, défenseur de Charleroi, a été opéré au genou et sera absent des terrains pendant trois mois, peut-on lire dans les journaux dans Le Soir. Le joueur comptait 91% de temps de jeu la saison dernière. Cette saison, des soucis au genou l'ont tenu éloigné des terrains. Il avait subi des infiltrations pour être en mesure de s'aligner au sein de la défense d'Edward Still, mais celles-ci n'ont pas porté leurs fruits. Après Jules Van Cleemput, blessé depuis le début de la préparation, c'est une nouvelle tuile pour la défense du coach carolo. Still dépose cependant d'options : dans les faits, il avait déjà introduit Jonas Bager ces dernières semaines, mais peut aussi compter sur Loïc Bessilé voire sur Martin Wasinski. Le produit de la formation carolo n'est monté qu'une fois au jeu cette saison.