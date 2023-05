La tueuse à la rose tigrée est de retour dans "Demain nous appartient" : qui est en danger ?

Alors que le souvenir de Louise est encore bien présent dans les mémoires, Vanessa, sa meurtrière, a refait surface après un an d’absence. Et d’après Victoire Dauxerre, son interprète, elle est loin de s’être repentie de ses crimes…

Un an après son arrestation, l’ouverture du procès de Vanessa Lehman ranime dans les rues de Sète des souvenirs douloureux. Et pour cause : la sérial-killeuse avait fait pas moins de quatre victimes l’année dernière. Mais alors que l’heure du jugement approche, représente-t-elle encore une menace pour la ville ? D’après Victoire Dauxerre, l’interprète de Vanessa, certains habitants auraient en effet des raisons de craindre son retour. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que ce soit Victoire, le personnage incarné par Solène Hébert, qui soit la plus menacée…