La tuerie du Grand-Bornand : ces détails qui ont permis de résoudre l'affaire Flactif en 2003

Samedi 12 avril 2003, vers 11 heures. Mario Leblanc, jeune adolescent de 14 ans, voyage en taxi pour retrouver, pour des vacances de printemps, sa mère, Graziella Ortolano, et son beau-père, Xavier Flactif, son demi-frère et ses deux demi-sœurs.

Un panneau de signalisation sur le côté droit de la route indique "le Grand Bornand". Il arrive à destination. Ce que Mario ignore, c’est que, derrière ce soleil de printemps en Haute-Savoie, se cache une horreur indicible. Déposé en bas du chemin d'accès du chalet familial au Chinaillon, il est surpris de ne pas trouver sa mère qui l'attend. La maison semble même vide. Inquiet, il se rend chez les voisins. Il en est persuadé : quelque chose de grave s'est passé, sa famille a disparu. Ils appellent la gendarmerie. Celle-ci pense d'abord à un accident de voiture au vu des routes sinueuses à travers les montagnes.

Comme les recherches ne donnent rien, le 14 avril, une première perquisition est réalisée. Le procureur d'Annecy, Denis Robert-Charrerau, est appelé ensuite car au vu des indices, la famille ne semble pas avoir planifié de départ : le frigo est plein de nourriture et les ordinateurs portables en place. Mais la voiture a pourtant disparu. Deux jours plus tard, alors que le procureur ordonne une seconde perquisition, c'est la stupeur générale : les PC portables et les dossiers se sont volatilisés.

Rapidement, l'enquête constate que Xavier Flactif, promoteur immobilier, déjà inquiété pour escroquerie le fisc, croule sous les dettes. Et la totalité de son entreprise est au nom de sa femme. A-t-on affaire à un bandit un col blanc qui aurait pris la fuite et effacé des preuves ? Mais la piste criminelle tient toujours car au vu de ses pratiques et de son insolente réussite, il ne manque pas d'ennemis. Et le 5 mai, l'affaire prend une autre tournure... Des traces de sang ont été révélées au détecteur Bluestar par la police scientifique, une douille de 6 millimètres et des éclats de dents sont même retrouvés.

Que s'est-il passé ? L'Heure H raconte l'affaire Flactif, l'une des affaires judiciaires françaises les plus rocambolesques du 21e siècle.