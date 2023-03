La tuberculose baisse en Europe, mais on est loin du but

Le 24 mars est la Journée mondiale de la tuberculose. Le 24 mars 1882, Robert Koch annonçait sa découverte de Mycobacterium tuberculosis comme agent causal de la tuberculose.

Le 22 septembre 2023, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, les dirigeants mondiaux se réuniront à New York pour participer à une réunion de suivi de haut niveau sur la tuberculose. Le thème de la réunion est Faire progresser la science, la finance et l'innovation, et leurs avantages, pour mettre fin de toute urgence à l'épidémie mondiale de tuberculose, notamment en garantissant un accès équitable à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins. Lors de la réunion, les dirigeants mondiaux s'engageront sur de nouveaux objectifs et fixeront de nouveaux jalons pour mettre fin à la tuberculose.