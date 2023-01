La trypophobie, ce trouble provoqué par la robe de Doja Cat au défilé Schiaparelli ?

La robe et la mise en beauté de Doja Cat sont le fruit d’un travail d’exception pour un rendu tout aussi exceptionnel relevant davantage de l’œuvre d’art que d’un simple look mode. "Quel plaisir de travailler avec la superbe Doja Cat et l’incroyable Daniel Roseberry sur le look "Doja’s Inferno" pour la collection haute couture de Schiaparelli. La patience incroyable de Doja pendant les 4 heures et 58 minutes qu’il a fallu pour créer ce look, qui était recouvert de plus de 30.000 cristaux Swarovski appliqués à la main, a été une source d’inspiration. Le produit final était un chef-d’œuvre magique et envoûtant de brillance", a commenté Pat McGrath sur son compte Instagram.