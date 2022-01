La truffe noire française veut séduire, sans se perdre

Parmi eux, un commercial à la retraite. Ses deux paniers de 500 gr tapissés de tissu à carreaux rouge et blanc ont trouvé preneurs avant même le coup de sifflet annonçant le début officiel des tractations. En quelques minutes, les liasses de billets passent de main en main.

Ce Lotois, qui consacre une quinzaine d'heures par semaine à la trufficulture, savoure la complicité avec son chien et "la surprise" que réserve cet "or noir" si particulier. "On peut être très déçu des fois mais quand on en trouve, on est content. C'est un peu comme chercher les champignons", glisse cet homme. Il préfère ne pas dévoiler son nom car "la truffe, pour certains, c'est comme un trésor, donc il vaut mieux rester discret".

Dans sa conserverie de Caussade en briquettes rouges, à quelques encablures de Lalbenque, Jean-Luc Clamens privilégie "l'équilibre" pour ce produit au goût très prononcé. "Les arômes, ça a amené beaucoup de personnes à la truffe. Finalement, ce n'est pas une mauvaise si on arrive à les faire venir vers la truffe", estime le gérant de la Maison Gaillard, institution réputée fondée en 1906.

Pour M. Clamens, dont 60 à 70% de la production s'exporte vers le Japon, les Etats-Unis ou encore les pays du Golfe, cet intérêt du grand public doit se traduire par un usage adéquat. "La truffe s'utilise beaucoup à l'italienne, en râpé sur des plats. Mais la truffe, ce n'est pas du tout ça ! C'est un super condiment qui s'allie bien avec des corps gras."