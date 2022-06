La troisième saison des Grenades série d’été arrive sur La Première

L’été approche et Les Grenades ont dégoupillé leurs micros pour vous concocter la saison 3 de leur série de podcasts d’été, déclinée en 8 numéros vitaminés. Vous connaissez Les Grenades à présent : ce projet décortique l’actualité sous l’angle du genre et touche plus de 2 millions de personnes chaque année.

Tous les dimanches dès 17h sur La Première à partir du 10 juillet, Safia Kessas mène un grand entretien vivant et sans tabou autour d’un thème qui a marqué les derniers mois, dans une ambiance estivale, musicale et acidulée. Safia est accompagnée de Camille Wernaers, Mathieu Neuprez, Lise Lamouche, Jehanne Berge et Emma Mestriner, qui prennent ensemble le temps de décortiquer les thèmes qui ont fait l’actu toute cette année. L’occasion de souffler et de zoomer sur certains sujets dans un esprit curieux et souriant.

Du secteur musical à l’écologie, en passant par le backlash, le vélo ou encore l’Histoire, nous nous demandons à chaque fois où en sont les femmes dans un monde en pleine mutation, pour y trouver de nouveaux points de repère.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe