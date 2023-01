La Troisième République en France, c’était il y a 148 ans : un régime instauré à une voix près

Depuis 1870, la France se repose sur une politique paradoxale. Elle s’appuie sur une République temporaire, une République qui n’ose pas dire son nom avec à sa tête un militaire, le maréchal de Mac Mahon qui ne cache pas ses opinions monarchistes. C’est assez surréaliste. On pourrait être tenté d’établir un parallèle entre cette France d’il y a 150 ans avec la Belgique d’aujourd’hui : on discute longuement et on a beaucoup de mal à sortir de l’ambiguïté. Or, celui qui va trouver la solution est précisément né à Valenciennes, autrement dit à quelques encâblures de la Belgique et, cela ne s’invente pas, il s’appelle Henri Wallon.

Le 30 janvier 1875 il va proposer à l’Assemblée une formule qui dit exactement ceci : "Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour sept ans. Il est rééligible".

Cette déclaration fait entrer Henri Wallon dans l’Histoire car face au blocage entre monarchistes et républicains, Henri Wallon propose tout simplement de définir comment on désigne le représentant de la France. C’est particulièrement habile : formellement, la République n’est pas proclamée mais implicitement, par la personne et le titre de son président, elle est officiellement reconnue. Il reste à voter l’amendement. Il le sera ce 30 janvier 1875, mais le décompte donne 354 voix pour et… 353 voix contre. La France devient donc une république à une voix près !