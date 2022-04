La troisième fois est la bonne, Jasper Philipsen s'impose à Izmir sur le Tour de Turquie

Deuxième des deux premières étapes, Jasper Philipsen a cette fois levé les bras sur le Tour de Turquie. Le coureur d'Alpecin Fenix s'est montré le plus rapide d'un sprint massif. Sa régularité est aussi récompensée par le maillot de leader.



A Izmir, après 117 kilomètres de course, notre compatriote s'est imposé devant Kaden Groves (Team Bike Exchange-Jayco) et l'Espagnol Miguel Angel Fernandez (Global 6 Cycling). Philipsen décroche son 3e bouquet de l'année, le 17e de sa carrière.

Il dépossède l'Australien, lui aussi très en forme depuis le départ (3e, 1er, 2e), du maillot bleu de leader. Philipsen compte deux petites secondes d'avance sur Groves au Général.



Ce classement risque bien d'être chamboulé ce mercredi avec l'arrivée à Manisa au sommet d'une côte de 13,9km à 7,2% de moyenne. Après trois jours dans la lumière, les sprinters vont laisser la place aux grimpeurs.