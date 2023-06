La troisième édition du Stand Up Festival se déroulera le 29 juin au Théâtre de Liège

La troisième édition du Stand Up Festival se déroulera le jeudi 29 juin au Théâtre de Liège, indique un communiqué de l’organisation. La marraine du festival, Cécile Djunga, accueillera six personnalités qui occupent la scène du stand-up belge à l’international.

La particularité de cette soirée est que les artistes présents disposeront d’un timing très serré, d’environ dix minutes, pour séduire le public liégeois. La troisième édition du Stand Up festival s’est construite en étroite collaboration avec Mouss', humoriste et membre de la structure liégeoise du Smile Comedy.

Parmi les humoristes présents, l’humoriste et marraine du festival Cécile Djunga, le comédien bruxellois François FK, le Liégeois Ahmed Boudrouz, la trilingue Serine Avari, l’humoriste camerounaise Sarah Lélé, la Liégeoise Oxymore et Jimmy Vandael. DJ Sonar accompagnera les artistes sur le plateau de la Grande Main. "Une rencontre entre deux cultures qui laisse la part belle à l’expérimentation et à une autre forme de musicalité," fait savoir l’organisation dans le communiqué de presse.

Le spectacle débutera à 20h00 et devrait durer 1h30.