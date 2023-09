La Trois vous offre "Yannick" au cinéma, la nouvelle comédie jubilatoire de Quentin Dupieux!

Le réalisateur prolifique et musicien (Mr. Oizo) revient cette fois avec Yannick, une comédie légère à la fois drôle et malaisante tournée à huis clos dans un théâtre parisien avec Blanche Gardin, Pio Marmaï et Sébastien Chassagne, et dans le rôle-titre, l’excellent Raphaël Quenard.

Quentin Dupieux (Le Daim, Mandibules…) a le vent en poupe et les tournages qui le démangent ! Il comptabilise déjà 12 films et Yannick est son 5e long métrage en 5 ans ! Et il faut encore ajouter le très attendu Daaaaaali, un faux biopic sur Salvador Dali qui va sortir prochainement.

Le pitch : Yannick, gardien de parking, a pris un jour de congé pour pouvoir venir voir une pièce de théâtre et se détendre. Mais face à 3 comédiens médiocres dans un vaudeville ennuyant, l’homme se lève, interpelle directement les acteurs sur scène pour dénoncer la piètre qualité de leur jeu et revendiquer son droit à se divertir. Et il est armé.