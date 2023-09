La Trois vous offre "The Wall", le nouveau film du Belge Philippe Val Leeuw

Le pitch : Jessica Comley (Vicky Krieps) est Border Patrol, elle garde la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C’est une histoire de famille pour elle puisque son père et sa mère chassaient déjà celles et ceux qui tentaient de la traverser. C’est également une histoire de famille pour José, membre de la communauté des Tohono O’odham, qui lui aussi parcourt la frontière pour venir en aide aux migrants déshydratés et malmenés par la police et le désert. Leurs chemins vont se croiser…

Vicky Krieps (Phantom Thread, Serre moi fort, Old), seule, malheureuse et dénuée d’émotions, incarne ce racisme viscéral et Mike Wilson, activiste Tohono O’odham, trouve ici son premier rôle.

La Trois vous offre 25x2 tickets pour The Wall, en salles à partir du 27 septembre, dans le cinéma de votre choix. Remplissez le formulaire ci-dessous.