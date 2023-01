La Trois vous offre Oberbaum en concert pour une release party au Botanique

Oberbaum, c’est le projet belge de la chanteuse et pianiste Lucie Rezsöhazy dont le premier album, The Absence Of Misery, sort ce 10 février. Un album qu’elle présentera live au Botanique à Bruxelles ce 12 février. La Trois et Plan Cult ont des places pour vous.

La musique a toujours occupé une place dans la vie de cette Bruxelloise. Et après avoir fait partie de différents projets (Fabiola, Condore, Les Juliens…), elle a composé tous les morceaux de ce premier album solo en piano-voix, dans sa chambre, qualifié du coup de bedroom pop, une pop indé joyeusement mélancolique comme sur le single éponyme. Oberbaum, ce pont de Berlin, l’Oberbaumbrücke qui symbolise la ville où Lucie a vécu toute sa vingtaine.

Sur scène, Oberbaum formera un trio avec Aurélien Auchain (Mountain Bike, June Moan) à la basse et Antoine Pasqualini (Monolithe Noir) à la batterie. L’album sort sur le label sur Freaksville de Benjamin Schoos et Lucie le jouera live à la Rotonde du Botanique le dimanche 12 février.

La Trois et Plan Cult vous offre vos entrées pour ce concert d'Oberbaum avec en première partie un autre projet belge de pop douce et intime, Garance Midi.